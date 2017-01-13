Спецназ Ирака взял под контроль часть университета в Мосуле в ходе операции

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Спецназ Ирака в ходе операции по освобождению Мосула от боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена РФ) взял под контроль часть здания университета, расположенного в восточной части города, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух иракских военных.

Иракским военным удалось зайти на территорию университета в пятницу утром и взять под свой контроль несколько помещений учебного заведения. Источники агентств назвали это новым тактическим достижением в операции по освобождению города.

По слова бригадного генерала Хайдера Фадхила, в настоящее время на территории университета идут ожесточенные бои между иракскими военными и боевиками.

По данным агентства, ранее боевики ИГ использовали университет в Мосуле в качестве своей базы, также они использовали лаборатории вуза для производства химического оружия. Как сообщил представитель иракского спецназа генерал-лейтенант Абдул Уахаб ас-Саади, в настоящее время неизвестно, является ли университет до сих пор базой террористов.

Операция по освобождению города Мосул на севере Ирака от группировки ИГ идет с октября 2016 года. Террористы потеряли многие районы на востоке Мосула, но западная часть на другом берегу реки Тигр пока остается под их контролем.