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В мире

Колумнист The Nation рассказал, чем чреваты для США обвинения в адрес РФ

12:3713.01.2017
(обновлено: 12:45 13.01.2017)
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Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Попытки США обвинять других — в частности, Россию и Китай — в своих проблемах приведут Америку к упадку, пишет колумнист The Nation Патрик Лоуренс.

Сенаторы США Крис Мерфи и Джон Маккейн на акции сторонников евроинтеграции Украины День достоинства. Архивное фото.
© РИА Новости. Илья Питалев
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По его словам, США пытаются сделать другие страны "козлами отпущения", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Россия в этом плане — особенно тяжелый, "экстремальный" случай для Вашингтона, считает эксперт.

"Американцы сегодня разделены во многих отношениях. Но давайте не будем придавать этому слишком большое значение, поскольку мы демонстрируем поразительное единство в склонности обвинять других в наших проблемах, просчетах и неудачах, которых сейчас необычайно много, и создали их мы сами", — пишет он.

В качестве доказательства он приводит доклад о "вмешательстве" России в выборы в США, опубликованный на прошлой неделе американской разведкой.

Лоуренс отмечает, что документ оказался "ошеломляющим фарсом", причем один из его авторов, директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, дискредитировал себя четыре года назад, когда отрицал наличие у АНБ масштабной программы слежки за гражданами.

Колумнист задается вопросом, что может означать для его страны публикация бездоказательных данных такого рода.

Во-первых, считает он, за "непрекращающимся гвалтом" о России стоит нечто большее, чем необходимость в психотерапии у сторонников Хиллари Клинтон.

"То, как неистово администрация Обамы в последние дни своей работы пытается сделать из России козла отпущения, отражает совсем другой, более серьезный вопрос: панику, которую вызвало предложение Трампа покончить с иррациональной враждебностью по отношению к Москве и перейти к трезвому и разумному сотрудничеству", — пишет Лоуренс.

По его словам, представители Пентагона, ЦРУ, аппарата национальной безопасности, НАТО и фирм, выполняющих госзаказы в оборонной сфере, сделают все, чтобы разрядка, которую, возможно, планирует Трамп, не состоялась.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. 9 января 2017
© AFP 2017/ Zach Gibson
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"Им нужен враждебный мир, и мы будем жить в нем до тех пор, пока достаточное количество нас не будет настаивать на обратном", — подчеркивает он.

Во-вторых, ситуация с неправомерным использованием инструментов разведки обострилась до беспрецедентного уровня, продолжает Лоуренс, отмечая, что доклад о "вмешательстве" России в выборы в США основан на домыслах, причем политически мотивированных.

Он также обращает внимание на то, что значительная часть доклада посвящена каналу RT. Из этого он делает следующий вывод: монополия Запада на так называемый глобальный нарратив рушится.

Во времена холодной войны такие люди, как Клэппер, подошли очень близко к тому, чтобы "измотать" США. И теперь США снова близки к этому. Упадок — это выбор, а не неизбежность, резюмирует автор.

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