Кремлю неизвестен автор "доклада" о якобы связях Трампа с Россией

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вновь комментируя "доклад" о компромате на избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что в Кремле неизвестен составитель этого документа, и подчеркнул, что в России фальшивки так долго не обсуждают.

Отвечая на вопрос, известно ли в Кремле что-нибудь о бывшем агенте британских спецслужб, который, по сообщениям американских СМИ, является составителем доклада о якобы наличии у ФСБ компромата на Трампа, Песков сказал, что "неизвестно".

"Мы все сказали про этот доклад. Мы сказали, что это вряд ли можно назвать докладом. У нас обсуждение этой фальшивки завершено. Мы так долго фальшивки не обсуждаем", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что "подобных фальшивок публикуется очень много". "Это же не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная. Просто не нужно обращать на них такого внимания, как это обращается сейчас в эмоциональном угаре, который доминирует в Америке", — добавил он.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". В четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал подобные заявления и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.