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В мире

В Дубае подтвердили информацию об отмене проектов с компаниями Трампа

12:3213.01.2017
(обновлено: 12:47 13.01.2017)
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Дубай. Архивное фото
© РИА Новости. Анна Чернова

ДУБАЙ, 13 янв — РИА Новости. Девелоперская компания Damac в Дубае подтвердила, что компании Дональда Трампа The Trump Organization отказались от дальнейших совместных проектов на сумму два миллиарда долларов, сообщает издание The National.

Представитель Damac сообщил, что "переговоры шли, но компании Трампа отклонили предложения".

"Эти предложения касались сферы недвижимости", — сказал он.

Damac объявил о первой сделке — гольф-клуб имени Трампа — с компаниями миллиардера в мае 2013 года. Его строительство практически завершено, как ожидается, гольф-клуб начнёт работу в феврале.

Другие проекты также касались сферы недвижимости.

На президентских выборах 8 ноября республиканец Трамп победил демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Триумф Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке
© REUTERS/ Carlo Allegri
На избирательный участок на 56-й улице в Нью-Йорке Дональд Трамп приехал с супругой Меланьей.
Сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS/ Mark Kauzlarich
На улицы Нью-Йорка, традиционно голосующего за демократов, вышли сторонники кандидата республиканцев.
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа
© AFP 2017/ Timothy A. Clary
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке.
Сторонник кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Сторонники Дональда Трампа собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где были установлены экраны, на которых транслировались результаты голосования.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Мужчина следит за ходом голосования на выборах президента США
© AFP 2017/ Rhona Wise
Залогом успеха Трампа стала победа в ключевых штатах, причем многие из них на предыдущих выборах голосовали за демократов.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп с супругой на избирательном участке в Нью-Йорке
© AP Photo/ Evan Vucci
Изначально сообщалось, что Дональд Трамп прибудет на участок для голосования примерно в 10 утра (18 мск), однако кортеж миллиардера прибыл в назначенное место на час позже.
Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа радуются результатам выборов в Аризоне
© AFP 2017/ Laura Segall
Трамп сумел набрать большинство во Флориде, Огайо, Северной Каролине, Пенсильвании, Айове. Таким образом, Клинтон "сдала" даже те штаты, в которых уверенно лидировала в ходе кампании.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© AFP 2017/ Eduardo Munoz Alvarez
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Артисты переодетые в образы Хиллари Клинтон и Дональда Трампа развлекают толпу во время выборов в Лас-Вегасе
© AP Photo/ Chase Stevens
Артисты, переодетые в кандидатов в президенты США Клинтон и Трампа, на одной из улиц Лас-Вегаса.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа
© REUTERS/ Carlo Allegri
Сторонники Дональда Трампа с восторгом встретили объявление результатов голосования в Огайо и Флориде, где победил кандидат республиканцев.
Девушка фотографирует своего друга на фоне портрета кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле в Сеуле
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
Избирательный участок в посольстве США в Сеуле, Южная Корея.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в Нью-Йорке в день выборов президента США
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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По состоянию на 2016 год журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, что делает его богатейшим политиком в США и 156-м среди всех богатых американцев.
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo/ John Locher
Сторонники Дональда Трампа на одной из улиц Нью-Йорка.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа наблюдают за ходом выборов
© AP Photo/ Ronda Churchill
Сторонники Дональда Трампа в одном из казино Лас-Вегаса в ожидании объявления итогов голосования.
Дональд Трамп, сын Баррон и жена Мелания
© REUTERS/ Carlo Allegri
Дональд Трамп в строгом костюме с красным галстуком (это цвет Республиканской партии США) вышел к своим сторонникам, собравшимся в штаб-квартире республиканцев в Нью-Йорке, в окружении своей семьи.
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