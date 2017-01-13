В Дубае подтвердили информацию об отмене проектов с компаниями Трампа

ДУБАЙ, 13 янв — РИА Новости. Девелоперская компания Damac в Дубае подтвердила, что компании Дональда Трампа The Trump Organization отказались от дальнейших совместных проектов на сумму два миллиарда долларов, сообщает издание The National.

Представитель Damac сообщил, что "переговоры шли, но компании Трампа отклонили предложения".

"Эти предложения касались сферы недвижимости", — сказал он.

Damac объявил о первой сделке — гольф-клуб имени Трампа — с компаниями миллиардера в мае 2013 года. Его строительство практически завершено, как ожидается, гольф-клуб начнёт работу в феврале.

Другие проекты также касались сферы недвижимости.

На президентских выборах 8 ноября республиканец Трамп победил демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января.