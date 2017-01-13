В Дубае подтвердили информацию об отмене проектов с компаниями Трампа
12:3213.01.2017
(обновлено: 12:47 13.01.2017)
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ДУБАЙ, 13 янв — РИА Новости. Девелоперская компания Damac в Дубае подтвердила, что компании Дональда Трампа The Trump Organization отказались от дальнейших совместных проектов на сумму два миллиарда долларов, сообщает издание The National.
Представитель Damac сообщил, что "переговоры шли, но компании Трампа отклонили предложения".
"Эти предложения касались сферы недвижимости", — сказал он.
Damac объявил о первой сделке — гольф-клуб имени Трампа — с компаниями миллиардера в мае 2013 года. Его строительство практически завершено, как ожидается, гольф-клуб начнёт работу в феврале.
Другие проекты также касались сферы недвижимости.
На президентских выборах 8 ноября республиканец Трамп победил демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января.
Триумф Трампа
На избирательный участок на 56-й улице в Нью-Йорке Дональд Трамп приехал с супругой Меланьей.
На улицы Нью-Йорка, традиционно голосующего за демократов, вышли сторонники кандидата республиканцев.
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке.
Сторонники Дональда Трампа собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где были установлены экраны, на которых транслировались результаты голосования.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Залогом успеха Трампа стала победа в ключевых штатах, причем многие из них на предыдущих выборах голосовали за демократов.
Изначально сообщалось, что Дональд Трамп прибудет на участок для голосования примерно в 10 утра (18 мск), однако кортеж миллиардера прибыл в назначенное место на час позже.
Трамп сумел набрать большинство во Флориде, Огайо, Северной Каролине, Пенсильвании, Айове. Таким образом, Клинтон "сдала" даже те штаты, в которых уверенно лидировала в ходе кампании.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Артисты, переодетые в кандидатов в президенты США Клинтон и Трампа, на одной из улиц Лас-Вегаса.
Сторонники Дональда Трампа с восторгом встретили объявление результатов голосования в Огайо и Флориде, где победил кандидат республиканцев.
Избирательный участок в посольстве США в Сеуле, Южная Корея.
По состоянию на 2016 год журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, что делает его богатейшим политиком в США и 156-м среди всех богатых американцев.
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на одной из улиц Нью-Йорка.
Сторонники Дональда Трампа в одном из казино Лас-Вегаса в ожидании объявления итогов голосования.
Дональд Трамп в строгом костюме с красным галстуком (это цвет Республиканской партии США) вышел к своим сторонникам, собравшимся в штаб-квартире республиканцев в Нью-Йорке, в окружении своей семьи.