Треть немцев поддерживают блок Меркель, показал опрос

БЕРЛИН, 13 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Партийный союз канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС лидирует в списке предпочтений избирателей, по данным опроса исследовательского института INSA, во вторую неделю нового года за эту политическую силу готовы голосовать 32% избирателей.

Второй партией традиционно является Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за нее готовы голосовать 21% избирателей. Голоса для остальных парламентских партий распределились следующим образом: "Зеленые" могут претендовать на 9% голосов, "Левые" — на 11%.

Партнер Меркель по прошлой правительственной коалиции – Свободная демократическая партия (СвДП) — может, согласно данным исследования, рассчитывать на 7%.

Опрос также показывает, что популистская новая партия "Альтернатива для Германии", необычайно нарастившая в последнее время поддержку на фоне миграционного кризиса, критикуя политику "открытых дверей" Меркель, имеет все шансы преодолеть проходной барьер и пройти в парламент. За нее на федеральном уровне сейчас готовы голосовать 15% респондентов.

Опрос проводился по заказу газеты Bild с 6 по 9 января, в нем приняли участие 2 тысячи 54 человека.