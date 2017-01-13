В Детройте из-за сильного пожара рухнула крыша автовокзала, горят автобусы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Крыша автобусного терминала рухнула из-за сильного пожара в американском городе Детройт, штат Мичиган, горят несколько автобусов, передает телеканал Cleveland 19 News.

Пожар начался ночью на территории автобусного парка. "Пожарные сообщили, что четыре автобуса горят на месте инцидента. Им удалось отгородить горящие автомобили от остального парка автобусов и резервуаров с сотнями галлонов дизельного топлива", — говорится в сообщении телеканала.

Пожарная служба города перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту пожара.

Редактор телеканала fox2 в своем Twitter сообщила, что перед пожаром был слышен взрыв. Эта информация пока официально не подтверждалась официальными лицами.