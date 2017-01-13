СМИ рассказали, кто сыграл ключевую роль в передаче досье на Трампа в ФБР

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший посол Великобритании в России Эндрю Вуд "сыграл ключевую роль" в передаче досье с "российским компроматом" на избранного президента США Дональда Трампа в руки американских спецслужб, утверждает газета Independent.

Вуд, служивший послом в Москве с 1995 по 2000 год, сообщил газете, что в прошлом ноябре на конференции по безопасности в Канаде встретился с Джоном Маккейном и обратил внимание американского сенатора на необходимость провести расследование связей Трампа с российскими властями.

После этого разговора Маккейн передал находившийся у него документ главе ФБР. При этом Вуд отмечает, что сам он доклада никогда не видел.

"Да, я действительно встречался с сенатором Маккейном и его помощниками на конференции", — заявил дипломат. По его словам, "дело Дональда Трампа и России было во многих новостях, было естественно обсудить это, мы разговаривали о том, какой деятельностью может заниматься Россия".

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы подготовили компромат на Трампа, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Портал утверждает, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". В четверг стало известно имя автора доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MI6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

Часть информации для доклада Стил собирал в России. По данным британских СМИ, в начале 1990-х годов он занимался в России шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.

Как отметил на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не располагают информацией об авторе доклада и не намерены продолжать обсуждение "фальшивки". Ранее он отмечал, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — абсолютная чушь.

Сам Трамп неоднократно утверждал, что никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом".