Экзамен по русскому языку станет обязательным для выпускников школ в ДНР

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Экзамен по русскому языку станет обязательным для выпускников 11-х классов при сдаче государственной итоговой аттестации в 2017 году в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщила в пятницу журналистам министр образования и науки ДНР Лариса Полякова.

"В этом году обязательным предметом государственной итоговой аттестации является русский язык. Экзамен будет проходить в виде изложения с творческим заданием, что позволит оценить реальный уровень знаний учащихся по русскому языку", — сказала Полякова. В министерстве образования ДНР отметили, что в прошлом году обязательным экзаменом для выпускников школ были украинский и русский языки на выбор.

Полякова сообщила, что при этом отменять занятия по украинскому языку в школах пока не собираются. "Согласно конституции ДНР, у нас два государственных языка. Пока будет в школах два языка. В каком объеме — это другой вопрос", — добавила она.

Кроме того, с этого года в ДНР введены переводные экзамены для учащихся шестых, седьмых, восьмых и десятых классов.

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