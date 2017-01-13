Представители Палестины готовы к встрече с премьером Израиля в Москве

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Палестинская сторона по-прежнему готова на встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Москве, заявил секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат.

"Наше согласие на это предложение (встретится с Нетаньяху в Москве – ред.) по-прежнему в силе", — сказал он в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Орейкат передал Лаврову письмо лидера Палестины Махмуда Аббаса на имя президента РФ Владимира Путина

Нетаньяху и Аббас ранее заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, призванной способствовать возобновлению мирных переговоров. Однако в публичных выступлениях они возложили друг на друга ответственность за то, что саммит до сих пор не согласован.