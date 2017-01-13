Минобороны НКР заявило о 40 нарушениях перемирия в Карабахе за ночь

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (31)

ЕРЕВАН, 13 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в пятницу о 40 нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за ночь.

"В ночь с 12 на 13 января на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения режим прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушался 40 раз. В этот период из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям было произведено свыше 700 выстрелов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передовые подразделения Армии обороны Карабаха прибегали к ответным действиям лишь в случае крайней необходимости и продолжили выполнять стоящую перед ними боевую задачу.

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