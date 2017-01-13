СБУ призвали возбудить против Порошенко дело о госизмене

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности страны Василия Грицака завести уголовное дело о государственной измене на украинского президента Петра Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании Roshen.

Как написал Кузьмин на своей странице в Facebook, это необходимо для "защиты интересов украинского народа".

По его словам, пока президент заявляет о "войне с Россией" и необходимости санкций против Москвы, его компания "во вред Украине" продает продукцию на территории Крыма и организовала работу на фабрике в российском Липецке.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2014 году, обещал в случае победы продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.