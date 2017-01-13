В Киеве националисты требуют отмены "языкового" закона

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Националистическая партия "Свобода" проводит в пятницу возле здания Конституционного суда Украины акцию протеста с требованием отмены закона "Об основах государственной языковой политики", передает корреспондент РИА Новости.

Конституционный суд в пятницу продолжит в закрытом режиме рассмотрение дела о конституционности "языкового" закона.

В акции протеста принимают участие около 30 человек. Они требуют отменить закон, так как считают, что это якобы ведет к "русификации" Украины. По мнению митингующих, этот закон является "троянским конем", его принимали, чтобы сделать русский язык на Украине государственным. В целом акция проходит мирно, никаких активных действий протестующие не предпринимают.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны.

Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.

Пятьдесят семь депутатов парламента еще в 2014 году обратились в Конституционный суд относительно конституционности "языкового" закона. В частности, они считают, что положения закона создают условия для доминирования региональных языков над государственным украинским.

Президент Петр Порошенко заявлял, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком на Украине, так как, по его мнению, является консолидирующим фактором для общества. Между тем, в партии "Оппозиционный блок" считают, что попытки властей вновь отменить "языковой" закон могут привести к новой дестабилизации ситуации на Украине.