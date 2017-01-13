Поклонская призвала Украину вернуться к расследованию дела по госперевороту

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала прокуратуру Украины вернуться к расследованию дела по факту государственного переворота, который произошел в 2014 году в Киеве.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, он намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, бывших, по его словам, гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля 2014 года.

"Мне выпала большая честь стоять у истоков создания новой прокураторы и вместе с коллегами отстоять офицерскую честь прокуратуры республики Крым весной 2014 года. Здесь хотелось бы пожелать смелости и успехов коллегам из прокуратуры Украины в наведении порядка в стране и напомнить о преимуществе общечеловеческих ценностей над классовыми и для начала вернуться к расследованию дела по факту государственного переворота зимой 2014 года в Киеве", — сказала Поклонская на пленарном заседании в пятницу, поздравляя с 295-летием со дня образования органов прокуратуры России, который отмечался 12 января.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.