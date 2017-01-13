В США впервые появилась золотая монета с профилем афроамериканки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Портрет афроамериканки в образе статуи Свободы впервые появился на золотой монете США, сообщает казначейство страны.
В отличие от предыдущего классического дизайна, новая монета изображает статую Свободы в образе темнокожей женщины с короной из звезд. Слева от портрета нанесена дата основания монетного двора США "1792", вверху — слово "свобода" (Liberty), справа – "2017" и внизу – "мы верим в бога" (In God We Trust). На обратной стороне монеты отчеканен орел в полете.
Как отмечается в пресс-релизе казначейства, это первая монета в серии подобных, где статуя Свободы будет изображена также в образе азиатки, латиноамериканки и американской индианки.
View #BTS footage about the production of the 2017 American Liberty High Relief Gold Coin: https://t.co/5mEaMkoqEM. #USMint225 @USTreasury pic.twitter.com/b6kYyRugDH— United States Mint (@usmint) 12 января 2017 г.