В США впервые появилась золотая монета с профилем афроамериканки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Портрет афроамериканки в образе статуи Свободы впервые появился на золотой монете США, сообщает казначейство страны.

Монетный двор и казначейство США представили на пресс-конференции в четверг золотую монету с изображением афроамериканки, приуроченную к 225-летию чеканки монет в Америке.

В отличие от предыдущего классического дизайна, новая монета изображает статую Свободы в образе темнокожей женщины с короной из звезд. Слева от портрета нанесена дата основания монетного двора США "1792", вверху — слово "свобода" (Liberty), справа – "2017" и внизу – "мы верим в бога" (In God We Trust). На обратной стороне монеты отчеканен орел в полете.

Как отмечается в пресс-релизе казначейства, это первая монета в серии подобных, где статуя Свободы будет изображена также в образе азиатки, латиноамериканки и американской индианки.

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