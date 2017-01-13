В Москве на следующей неделе пройдет встреча палестинских партий

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Очередная встреча политических партий Палестины состоится в Москве на следующей неделе на базе Института востоковедения РАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже не раз предоставляли площадку в Москве, под Москвой для наших палестинских друзей, чтобы все отряды организации освобождения Палестины и те, кто с ними сотрудничает, могли собраться, обсудить свои разногласия и договориться о единой платформе, которая обеспечивала бы единство палестинцев и способствовала эффективным переговорам", — сказал он в ходе встречи с секретарем исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Орейкатом.

По словам Лаврова, "очередная такая встреча состоится на следующей неделе в Москве на базе Института востоковедения". "Мы предоставим им всю организационную поддержку, содержательная часть будет определяться самими палестинцами", — добавил он.

Ранее научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин сообщил РИА Новости, что представители восьми палестинских фронтов прибудут 15-17 января в Москву на неформальные переговоры по восстановлению национального единства.

Предыдущая подобная встреча под эгидой Института востоковедения проходила в Москве в 2011 году.