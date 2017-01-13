Хакер Guccifer 2.0 опроверг обвинения разведки США о связях с Россией

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Хакер Guccifer 2.0 заявил, что не имеет никаких связей с российским правительством и действует, исходя из своих политических взглядов и убеждений.

"Я надеюсь, что вы соскучились по мне. Хотя я вижу, что вам не дают забыть мое имя. Разведка США опубликовала несколько докладов, утверждая, что у меня есть связи с Россией. Я хочу прояснить, что эти обвинения голословны", — написал хакер в своем блоге.

"Технические доказательства, содержащиеся в докладах, не выдерживают критики. Это грубая подделка", — добавил Guccifer 2.0.

Он отметил, что информация о хакерской программе, которую он якобы использовал для взлома, взята авторами из интернета. Многие хакеры используют эту программу, а в документ эту деталь добавили, чтобы сделать его более правдоподобным, считает он.

"Я использовал другой метод, чтобы взломать систему национального комитета Демократической партии США. Я нашел уязвимое место в программном обеспечении NGP VAN, установленном на компьютерах демократического комитета", — заявил хакер.

"Очевидно, что разведслужбы намеренно подделывают доказательства. По моему мнению, они играют на руку демократам, которые пытаются обвинить иностранные субъекты в своем поражении (на выборах — ред.). Администрации Обамы осталась всего неделя, и я думаю, мы увидим еще фейки за это время", — заключил Guccifer.

Американская разведка в начале января объявила, что за хакером Guccifer 2.0 и сайтом DCLeaks.com, которые причастны к кибератакам на американские компьютерные системы, якобы стоит Главное разведуправление российского Генштаба (официально ныне — Главное управление ГШ ВС РФ).

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы". При этом из доклада следовало, что спецслужбы США делают выводы о "тайных операциях России по влиянию" на основе репортажей российского телевидения и записей в соцсетях.