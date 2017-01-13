Группа турецких дипломатов и офицеров НАТО запросила убежище в Норвегии

МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Несколько турецких офицеров и дипломатов, прежде работавших в Норвегии, обратились к властям королевства с просьбой о предоставлении им политического убежища, поскольку опасаются, что после возвращения на родину они окажутся в тюрьме или подвергнутся насилию, сообщает в пятницу норвежское издание VG.

Сообщается, что офицеры работали в Норвегии до прошлой осени, но после попытки переворота в их родной стране они должны были вернуться в Турцию, однако отказались сделать это, опасаясь за свою дальнейшую судьбу. Издание пишет, что пообщалось со многими из этой группы, которые сегодня живут в Норвегии по секретным адресам.

"Они подтвердили, что обратились в управление по делам мигрантов и полицейский отдел по работе с иностранцами с просьбой о предоставлении убежища", — сообщает VG. Офицеры отрицают, что имели какое-либо отношение к перевороту в родной стране, однако опасаются за свою безопасность.

"Сегодня вернуться невозможно. Меня уволили с работы в Норвегии, мой паспорт аннулирован. Если я вернусь, меня немедленно схватят, я рискую подвергнуться пыткам, меня могут принудить дать ложные показания", — рассказал один из турков изданию. Он также привел в пример знакомого, который рискнул вернуться из Норвегии на родину и реабилитировать себя, однако был задержан уже на паспортном контроле и сейчас находится в тюрьме.

Издание отмечает, что это дело довольно деликатное для норвежской стороны. Норвегия и Турция являются сотрудниками в НАТО.

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"Мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о том, что кто-то запросил убежище, а также не можем говорить о возможном решении и причине обращения", — сообщил в электронном письме изданию советник министерства юстиции по связям со СМИ Андреас Щёлд-Лоранге.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

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