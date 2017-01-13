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В мире

В Таиланде парламент принял поправки к конституции в разделе о монархии

10:3613.01.2017
(обновлено: 10:39 13.01.2017)
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Вид на Бангкок. Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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БАНГКОК, 13 янв – РИА Новости. Парламент Таиланда принял в пятницу поправки к действующей временной конституции страны в разделе "Монархия", открывающие путь для внесения изменений в соответствующие пункты проекта нового основного закона королевства, который может быть принят и введен в действие только после утверждения королем Маха Ватчиралонгконом (Рамой Десятым), сообщает интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

Маха Вачиралонгкорн. Архивное фото
© REUTERS/ Sukree Sukplang
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Поправки были приняты 228 депутатами из 331, трое воздержались.

Ранее таиландские СМИ сообщали со слов премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, что Бюро королевского двора по инициативе Тайного королевского совета внесло в парламент и правительство предложение монарха об отзыве проекта новой конституции, находившегося у него на утверждении, для внесения изменений в текст статей, касающихся монархии и полномочий короля.

Проект был принят на всенародном референдуме в 2016 году, после чего утвержден парламентом и правительством, а затем передан в Бюро королевского двора для утверждения монархом, который по конституции является в Таиланде главой государства. Для того, чтобы внести поправки в проект новой конституции, необходимо было сначала изменить ряд положений действующей временной конституции, введенной в действие военными после государственного переворота в 2014 году.

Маха Вачиралонгкорн. Архивное фото
© AFP 2017/ Fuad Waesamae
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Именно эти изменения и были внесены принятыми в пятницу поправками в текст временной конституции. В частности, изменен срок рассмотрения монархом проекта новой конституции: если до принятия поправок процесс рассмотрения и утверждения (или возвращения в парламент на доработку) проекта конституции королем заканчивался 9 февраля, на 90-й день после передачи проекта в королевскую канцелярию, то теперь король начнет рассматривать проект заново после того, как специальная комиссия разработает текст необходимых поправок, и тогда начнется новый отсчет 90 дней.

Наиболее заметным изменением по существу королевских полномочий, внесенным в конституцию в пятницу, стал новый текст статьи о назначении регента в случае выезда монарха за рубеж на любой срок: по новым правилам король может назначить, а может и не назначать регента на время своего отсутствия. Предыдущая редакция статьи обязывала монарха назначить регента, а в случае невозможности назначения регента монархом, им автоматически становился председатель Тайного королевского совета.

Вид на Бангкок. Таиланд, 2016 год
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Многие наблюдатели считают, что после принятия поправок военному правительству Таиланда не удастся в объявленные сроки выполнить свою "дорожную карту к восстановлению демократии", так как после утверждения новой конституции королем необходимо будет создать и провести через такой же процесс утверждения "органические законы" к конституции, в том числе закон о выборах, и потому первые после переворота всеобщие выборы в парламент состоятся не раньше 2018 года вместо ноября – декабря 2017 года. Действующий парламент Таиланда является временным и состоит из назначенных, а не выборных, депутатов.

Новый король Таиланда
Принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн во время траурных мероприятий в Бангкоке, Таиланд
© REUTERS/ Athit Perawongmetha
Законодательное собрание (парламент) Таиланда официально пригласило наследного принца Маха Ватчиралонгкона Махидола вступить на королевский престол.
Король Таиланда Пхумипон Адульядет, королева Сирикит и наследный принц Маха Вачиралонгкорн во время своего визита в Великобританию
© AP Photo/ Harris
Маха Ватчиралонгкон Махидол – единственный сын короля Пхумипона Адульядета, скончавшегося 13 октября 2016 года.
На фото: король Таиланда Пхумипон Адульядет, королева Сирикит и наследный принц Маха Вачиралонгкорн во время визита в Великобританию.
Принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн на велосипеде в рамках Bike for Momв Бангкоке
© AP Photo/ Athit Perawongmetha
Начальное образование принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн получил в Бангкоке, затем он был отправлен на обучение в Великобританию и Австралию.
На фото: принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн на велосипеде в рамках Bike for Mom в Бангкоке.
Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана, наследный принц Маха Вачиралонгкорн и министр финансов Франции Кристин Лагард после презентации женской коллекции весна-лето 2008 в Париже, Франция
© AFP 2017/ Francois Guillot
Новый король Таиланда был трижды женат, у него семеро детей.
На фото: Маха Вачиралонгкорн с дочерью принцессой Сириваннавари Нариратаной после презентации женской коллекции весна-лето 2008 в Париже, Франция.
Наследный принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн перед мечетью Тадж-Махал, Индия
© AFP 2017
В 1976 году принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн окончил королевский военный колледж в Канберре (Австралия), где получил образование военного лётчика.
На фото: наследный принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн перед мечетью Тадж-Махал, Индия.
Королевская семья отмечает день рождения короля Таиланда Пхумипона Адульядета в Бангкоке
© REUTERS/ Stringer
Королевская семья отмечает день рождения короля Таиланда Пхумипона Адульядета в Бангкоке.
Британский принц Уильям, его жена Кэтрин, герцогиня Кембриджская, кронпринц Таиланда Маха Вачиралонгкорн, принцесса Срирасми в Виндзорском замке, Великобритания
© AFP 2017/ John Stillwell
Британский принц Уильям, его жена Кэтрин, герцогиня Кембриджская, кронпринц Таиланда Маха Вачиралонгкорн, принцесса Срирасми в Виндзорском замке, Великобритания.
Король Таиланда Пхумипон Адульядет и наследный принц Маха Вачиралонгкорн в Бангкоке, Таиланд
© REUTERS/ Chaiwat Subprasom
Король Пхумипон Адульядет назначил своего единственного сына наследником престола специальным декретом от 28 декабря 1972 года, он стал первым с 1935 года королём, родившимся на территории страны.
Король Таиланда Пхумипон Адульядет, первая леди США Лора Буш, наследный принц Маха Вачиралонгкорн во время государственного ужина в Большом дворце в Бангкоке, Таиланд
© AP Photo/ Charles Dharapak
Король Таиланда Пхумипон Адульядет, первая леди США Лора Буш, наследный принц Маха Вачиралонгкорн во время государственного ужина в Большом дворце в Бангкоке, Таиланд.
Наследный принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн в день рождения своего отца, короля Пхумипона Адульядета в Бангкоке, Таиланд
© AFP 2017/ Pornchai Kittiwongsakul
Маха Ватчиралонгкон служил в качестве офицера штаба в Управлении военной разведки, в 1978 году был назначен командиром батальона, затем полка личной гвардии короля.
Принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн на церемонии награждения победителей конкурса Чтецов Корана в провинции Паттани, Таиланд
© AFP 2017/ Fuad Waesamae
Принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн на церемонии награждения победителей конкурса чтецов Корана в провинции Паттани, Таиланд.
Принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн во время годовщины коронации Пхумипона Адульядета в Бангкоке, Таиланд
© REUTERS/ Sukree Sukplang
Наследник престола, 64-летний сын короля Пхумипхона, сразу после кончины отца попросил отсрочить церемонию своего восшествия на престол в связи с глубоким трауром по усопшему монарху, который длился с вечера 13 октября до 14 ноября.
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