В Таиланде парламент принял поправки к конституции в разделе о монархии

БАНГКОК, 13 янв – РИА Новости. Парламент Таиланда принял в пятницу поправки к действующей временной конституции страны в разделе "Монархия", открывающие путь для внесения изменений в соответствующие пункты проекта нового основного закона королевства, который может быть принят и введен в действие только после утверждения королем Маха Ватчиралонгконом (Рамой Десятым), сообщает интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".
Ранее таиландские СМИ сообщали со слов премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, что Бюро королевского двора по инициативе Тайного королевского совета внесло в парламент и правительство предложение монарха об отзыве проекта новой конституции, находившегося у него на утверждении, для внесения изменений в текст статей, касающихся монархии и полномочий короля.
Проект был принят на всенародном референдуме в 2016 году, после чего утвержден парламентом и правительством, а затем передан в Бюро королевского двора для утверждения монархом, который по конституции является в Таиланде главой государства. Для того, чтобы внести поправки в проект новой конституции, необходимо было сначала изменить ряд положений действующей временной конституции, введенной в действие военными после государственного переворота в 2014 году.
Наиболее заметным изменением по существу королевских полномочий, внесенным в конституцию в пятницу, стал новый текст статьи о назначении регента в случае выезда монарха за рубеж на любой срок: по новым правилам король может назначить, а может и не назначать регента на время своего отсутствия. Предыдущая редакция статьи обязывала монарха назначить регента, а в случае невозможности назначения регента монархом, им автоматически становился председатель Тайного королевского совета.
Многие наблюдатели считают, что после принятия поправок военному правительству Таиланда не удастся в объявленные сроки выполнить свою "дорожную карту к восстановлению демократии", так как после утверждения новой конституции королем необходимо будет создать и провести через такой же процесс утверждения "органические законы" к конституции, в том числе закон о выборах, и потому первые после переворота всеобщие выборы в парламент состоятся не раньше 2018 года вместо ноября – декабря 2017 года. Действующий парламент Таиланда является временным и состоит из назначенных, а не выборных, депутатов.
На фото: король Таиланда Пхумипон Адульядет, королева Сирикит и наследный принц Маха Вачиралонгкорн во время визита в Великобританию.
На фото: принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн на велосипеде в рамках Bike for Mom в Бангкоке.
На фото: Маха Вачиралонгкорн с дочерью принцессой Сириваннавари Нариратаной после презентации женской коллекции весна-лето 2008 в Париже, Франция.
На фото: наследный принц Таиланда Маха Вачиралонгкорн перед мечетью Тадж-Махал, Индия.