Японцы в считаные дни раскупили сакэ, которое пил Путин

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Сакэ "Восточная красавица", которое похвалил на итоговой пресс-конференции в Японии Владимир Путин, исчезло со складов за считаные дни после визита российского президента, сообщил РИА Новости глава компании "Сумикава сюдзо" Такафуми Сумикава.
В конце итоговой пресс-конференции 16 декабря российский лидер, отвечая на вопрос журналиста, пошутил, что ему "удалось прикоснуться только к одному горячему источнику – это сакэ местного производства, называется "Восточная красавица". В программу визита входило посещение термальных источников.
"Сейчас ажиотаж охватил все товары этой марки, покупатели не вдаются в подробности. Главное, чтобы это была "Восточная красавица". В год мы производим 250 тысяч бутылок нескольких видов линии "Восточная красавица", и впервые столкнулись с ситуацией, когда у нас на складе нет ни одной бутылки", — пояснил Сумикава.
Обычный цикл производства "Восточной красавицы" составляет 40 дней, в каждой партии – 1500 бутылок объемом от 720 до 1800 миллилитров.
"Сейчас каждая партия раскупается сразу, следующим покупателям приходится ждать еще 40 дней, чтобы приобрести это сакэ. Никогда до сих пор не было ничего подобного", — сказал глава компании.
"У нас просто нет ничего на складе, вот такая история. Хотя, конечно, мы бы очень хотели узнать, понравится ли наше сакэ российским покупателям", — отметил Такафуми Сумикава.
Визит президента России Владимира Путина в Японию состоялся 15-16 декабря. Первый день визита проходил в префектуре Ямагути – избирательном округе премьер-министра Синдзо Абэ и родине его предков. Во время рабочего ужина было подано сакэ "Восточная красавица".