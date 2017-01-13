Матиос рассказал, когда начнется процесс по делу о госизмене Януковича

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене будет направлен в суд до конца января, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева, перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году, зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу.

"Подозрение объявлено и уже в январе этого года обвинительный акт будет направлен в суд, и начнется публичный процесс", — сказал Матиос в интервью телеканалу "5 канал".

На рассмотрении Печерского районного суда Киева находится ходатайство Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного расследования по делу против Януковича по обвинению в госизмене. Ранее в ходе заседаний защита Януковича просила допросить подзащитного в режиме видеоконференции, однако суд отказал в удовлетворении данного обращения. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

Новые власти Украины, пришедшие к управлению страной в результате февральского госпереворота 2014 года, хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Большинство бывшего руководства страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены выехать за границу.