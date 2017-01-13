В США поезд сбил двух музыкантов группы Tower of Power

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Поезд сбил двух музыкантов известной группы Tower of Power в США. Исполнители живы и находятся в больнице, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел у железнодорожной станции в городе Окленд (штат Калифорния) близ клуба, где музыканты должны были выступать. Двое пешеходов переходили пути, когда их сбил поезд, рассказал представитель пожарной службы.

BREAKING NEWS: 2 members of band Tower of Power struck by train in Oaklandhttps://t.co/ayvcvVFNb1 pic.twitter.com/MJJkcnqPmH — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 13 января 2017 г.

​Менеджер Tower of Power подтвердил, что пострадали барабанщик Дэвид Гарибальди и бас-гитарист Марк Уэгенинген.

Пока не ясно, почему музыканты оказались на путях. Некоторые улицы в городе разделены железнодорожной веткой, которую местные жители часто переходят пешком, отмечает агентство. Полиция ведет расследование, чтобы выяснить обстоятельства несчастного случая.

Группа Tower of Power выступает в разном составе с 1968 года. Основное направление музыкального коллектива — джаз и ритм-н-блюз. На счету группы 18 студийных альбомов.

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