ЕС не может быть гарантом безопасности на Кипре, заявил глава МИД Турции

АНКАРА, 13 янв — РИА Новости. Анкара выступает против того, чтобы на смену странам-гарантам по Кипру пришел Евросоюз, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам прошедшей накануне в Женеве международной конференции, посвященная кипрскому урегулированию.

По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция.

"(Признаваемая только Турцией – ред.) Турецкая Республика Северного Кипра и Анкара едины во мнении, что Турция должна сохранить за собой статус страны-гаранта, а дислокация турецких войск на острове должна продолжиться… Какой из конфликтов до сегодняшнего дня смог предотвратить ЕС? Кто гарантирует будущее этого объединения? Если завтра одна из сторон нарушит соглашение, вмешается ли в ситуацию Евросоюз? Все это лишь красивые слова, не более", — цитирует турецкого министра агентство Anadolu.

"Структура, которая не может найти путей решения имеющихся проблем и придерживается политики двойных стандартов по многим вопросам, безусловно, не сможет обеспечить безопасность на острове. Это предположение из разряда фантастики", — отметил Чавушоглу.

По словам министра, 18 января в рамках переговорного процесса состоится встреча экспертов, которые обсудят технические вопросы. Турецкую сторону на переговорах представит делегация во главе с заместителем советника главы МИД Ахметом Мухтаром Гюном. Чавушоглу отметил, в переговорах по Кипру необходимо установить четкие временные рамки. "Переговоры не могут продолжаться бесконечно. Диалог должен возобновиться 18 января и завершится скорой встречей на уровне министров", — сказал турецкий министр.

Чавушоглу подчеркнул, что необходимо предусмотреть все возможные варианты событий, даже самые негативные. "Не стоит забывать, что проблемы имеют место и в Восточном Средиземноморье, и на Ближнем Востоке, тогда как уже 43 года серьезного противостояния на Кипре не фиксируется. Это стало возможным благодаря позиции Турции, как страны-гаранта", — добавил он.

Согласно официальному заявлению, распространенному ООН поздно вечером в четверг, участники межкипрских переговоров договорились о том, что дискуссии продолжатся. В частности, 18 января состоится заседание рабочей группы на уровне заместителей, которая определит конкретные вопросы и инструменты, которые будет необходимо обсудить. После оценки работы группы конференция по Кипру продолжится на политическом уровне. Параллельно будут продолжены переговоры между общинами.

Целью переговоров является положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.