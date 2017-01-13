Организации Сороса не собираются уходить из Венгрии, пишут СМИ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Неправительственные организации, финансируемые американским миллиардером Джорджем Соросом, не будут отказываться от своей работы в Венгрии, несмотря на намерения правительства страны их ликвидировать, сообщила электронная версия интернет-издания EUobserver.

По данным СМИ, в начале недели зампред правящей партии Венгрии "Фидес" Силард Немет заявил, что Будапешт будет "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты", чтобы "выдворить" из Венгрии связанные с миллиардером неправительственные организации, которые "получают деньги за то, что служат интересам глобального капитализма и поддерживают главенство принципов политкорректности над интересами национальных правительств".

Как пишет издание, возглавляемый Соросом фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations), расположенный в Нью-Йорке и финансирующий более 60 венгерских неправительственных организаций, пообещал оказать сопротивление планам правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Мы продолжим работать в Венгрии, несмотря на оппозицию (венгерского) правительства", — заявил президент фонда Кристофер Стоун.

В свою очередь представитель департамента премьер-министра Венгрии Янош Лазар (Janos Lazar) заявил в четверг, что правительство не будет ликвидировать финансируемые Соросом неправительственные организации, однако все равно ужесточит требования по отношению к ним.

"Мы не собираемся никого выдворять", — приводит агентство Bloomberg заявление Лазара. При этом он отметил, что будет проведен аудит документов иностранных организаций, так как "каждый гражданин Венгрии имеет право знать, кто хочет оказывать на них влияние" из-за рубежа.