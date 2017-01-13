Противники Трампа готовят массовые протесты, чтобы сорвать инаугурацию
10:0113.01.2017
(обновлено: 12:02 13.01.2017)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице 20 января, их участники рассчитывают сорвать инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на организаторов протеста из группы DisruptJ20 ("Сорви 20 января").
Она планирует заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить акции во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров.
"Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", — цитирует агентство активиста Дэвида Терстона.
На своей странице организаторы призывают не только присоединиться к демонстрациям в Вашингтоне, но и устраивать акции везде, где это возможно. Также они предлагают начать тотальную забастовку и провести протесты у дипломатических миссий США в других странах.
После неожиданной победы Трампа на президентских выборах в крупных городах США прошли выступления тысяч его противников. Основными очагами протестов стали Нью-Йорк, Атланта, Портленд, Сан-Диего в штате Калифорния и Роял Оак в штате Мичиган.
"Народ против Дональда Трампа". Отчаяние недовольных итогами выборов
Число участников акции протеста в Нью-Йорке, которые недовольны победой Дональда Трампа, вечером в среду увеличилось до нескольких тысяч. Ранее сообщалось, что в акции принимают участие более 400 человек.
Аналогичные акции проходят в нескольких американских городах – в Чикаго, Вашингтоне, Филадельфии, Бостоне, Сиэтле, Портленде, Орегоне, Остине.
Протестующие говорят, что пришли на митинг "из-за страха, связанного с возможным проявлением расистской реакции, которую провоцируют действия Трампа".
В Нью-Йорке демонстранты вышли на улицы в центре Манхеттена, откуда направились к небоскребу Trump Tower, где живет избранный президент. Демонстранты скандировали: "Не мой президент!"
В центре Сиэтла пять человек получили ранения. По данным полиции, стрельба не была связана с проходящими в городе демонстрациями против избрания президентом США Дональда Трампа.
В Нью-Йорке полицейские задержали по меньшей мере 30 участников акций протеста за "хулиганское поведение".
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
В демонстрациях протеста против итогов выборов приняли участие знаменитости, среди них Шер, Мадонна, актер Марк Руффало, певица Леди Гага (на фото).
В городах Окленд и Беркли в штате Калифорния противники республиканца Дональда Трампа, отказываясь признать его новым президентом, вышли на улицы. В марше в Окленде участвовали около 200 человек.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Сан-Франциско.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Филадельфии.
Демонстранты сожгли американский флаг у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Окленде, штат Калифорния.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.