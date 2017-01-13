Во Франции из-за шторма без электричества остались 230 тысяч домов

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Во Франции 230 тысяч домовладений остались без электричества, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о проблемах со светом в 190 тысячах домов, преимущественно, на севере Франции.

По данным компании-оператора Enedis, к 5.30 пятницы (7.30 мск) электричества нет в Пикардии, Нормандии, Нор-па-де-Кале, Шампань-Арденнах, Лотарингии и Центральном регионе Франции.

Для решения проблемы в течение всей ночи были задействованы около 1,2 тысячи техников, отмечается в микроблоге компании в Twitter.