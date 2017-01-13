Американский канал прервал трансляцию из конгресса программой RT

ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Зрители американского телеканала C-SPAN, который транслирует выступления ключевых политиков США, вместо прямого включения из конгресса 10 минут смотрели передачу российского RT. В C-SPAN это назвали "проблемой маршрутизации".

Согласно видео, размещенному на сайте ресурса, трансляция заседания комитета по ценным бумагам палаты представителей конгресса США неожиданно прерывается программой Russia Today.

"Это проблема маршрутизации, мы работаем над устранением данной проблемы", — сказано в официальном Twitter телеканала C-SPAN.

Передача RT пошла на сайте американского телеканала в тот момент, когда выступала член палаты представителей Максин Уотерс от Калифорнии. Именно она безуспешно пыталась протестовать в конгрессе против результатов голосования на выборах президента США и победы Дональда Трампа, ссылаясь на "вмешательство России".

В начале декабря тот же телеканал в ожидании начала митинга сторонников Трампа в Огайо пустил в эфир в интернете получасовой отрезок послания президента Владимира Путина российскому парламенту, что вызвало немало вопросов. Обычно в таких случаях на экране просто появляется титр "Программа скоро начнется".

Каналы C-SPAN и C-SPAN 2 входят в базовые, а C-SPAN 3 в дополнительные пакеты всех кабельных сетей США. Программы можно принимать также по системе спутникового телевидения. Общий объем вещания трех телеканалов — более 7 тысяч часов в год, аудитория — около 30 миллионов пользователей ежедневно.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF — Timothy Burke (@bubbaprog) 12 января 2017 г.

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