Министр обороны Польши заявил о конце "доминирования" России в Европе

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Размещение войск США и НАТО в Польше положит конец "российскому доминированию" в Европе, уверен польский министр обороны Антони Мачеревич.

"Ялта закончилась", — объявил он по телевидению, имея в виду Ялтинскую конференцию лидеров стран антигитлеровской коалиции, определившую в 1945 году основы послевоенного мироустройства. По словам Мачеревича, существование польского государства долгое время определялось "советскими решениями", однако и после 1989 года в Варшаве были вынуждены "постоянно размышлять,…можем ли мы действительно делать то, что хорошо для народа". Но теперь "российское вето на территории Центральной Европы, в Польше раз и навсегда закончилось", заявил министр.

По его словам, избранный президент США Дональд Трамп и предложенные им на высокие должности американские политики знают Россию и понимают, что "она является угрозой", поэтому перемен в отношении к Москве в ближайшее время ожидать не стоит.

В четверг в польском городе Жагань прошла церемония приветствия американских военных, прибывающих в страну из США через Германию в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). Речь идет о танковой бригадной боевой группе численностью порядка трех с половиной тысяч человек при почти 90 танках, которая на условиях ротации останется в Польше до осени.

По мысли Мачеревича, в России происходящее вызывает "и страх, и большое разочарование" в связи с тем, что в Центральной Европе "заканчивается этап сначала советского, а теперь российского доминирования". Польшу министр при этом назвал "ключом от Европы", чем объяснил развертывание штаба американской танковой бригады и сил НАТО именно на польской территории.

Москва рассматривает как угрозу наращивание военного присутствия США в Европе у границ России и воспринимает это негативно, заявил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности, тем более, что речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе. Это даже не европейское государство", — указал он.