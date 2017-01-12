Обвинения США делают рекламу российским IT-специалистам, заявил Никифоров

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Обвинения в адрес РФ в кибератаках со стороны властей США имеют один позитивный момент — они говорят о высоком профессиональном уровне российских IT-специалистов, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Я единственный позитивный момент в этом вижу — что это повышает имидж качества подготовки IT-специалистов в России", — сказал министр журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломах, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Со своей стороны Никифоров подчеркнул в четверг, что Россия выступает против кибератак, поскольку это преступления, и борется с этим. Министр напомнил, что в прошлом году в РФ предпринимался целый ряд усилий на государственном уровне по борьбе с киберпреступлениями, в частности отдельное совещание проводил глава правительства.