СМИ: рестораторы в Японии выступили против возможного запрета на курение

ТОКИО, 12 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Ресторанный бизнес в Японии выступил в четверг против попыток правительства страны полностью запретить курение в ресторанах к Токийской Олимпиаде 2020 года, сообщает агентство Киодо.

Дело в том, что Япония — одна из немногих развитых стран, где в ресторанах можно курить, причем найти в них столики для некурящих – порой настоящая проблема. В этой связи правительство страны через полный запрет готовится избавить некурящих посетителей ресторанов от "пассивного курения" в местах общественного питания.

Представители ресторанного бизнеса провели по этому поводу совещание и выразили опасение тем, что запрет на курение приведет к разорению мелких ресторанов, куда просто перестанут ходить гости. Участники совещания приняли постановление, подчеркнув необходимость добровольного, а не поголовного запрета на курение в отрасли.

Агентство Киодо приводит слова бывшего генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии Сигэру Исибы о том, что "пора выйти с творческими идеями для построения общества, в котором каждый сможет получать удовольствия без ущерба для других".