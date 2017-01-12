"Медового месяца" не будет: Трамп продолжает конфликтовать со СМИ

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Нелюбовь избранного президента США Дональда Трампа к некоторым журналистам, например, телеканала CNN, общеизвестна, журналисты отвечают Трампу взаимностью. На своей первой пресс-конференции Трамп не изменил себе и снова устроил словесные баталии с представителями СМИ, некоторых из них напрямую обвинив во лжи.

"Медового месяца" не будет

В Соединенных Штатах существует негласная традиция "медового месяца" между избранным президентом и прессой. По ней, СМИ стараются не критиковать нового хозяина Белого дома в начале его срока полномочий. Обычно это длится около 100 дней, однако все зависит от конкретных обстоятельств. Для некоторых президентов "медовый месяц" с прессой кончался намного быстрее, чем им, наверное, хотелось бы. Для Джорджа Буша-младшего в 2000 году, например, он оказался "смазанным" из-за его спорной победы над демократом Альбертом Гором. Но у некоторых получалось и продлить "роман" со СМИ. В частности, Рональду Рейгану это удалось из-за того, что его вступление в должность совпало с освобождением американцев, более года удерживавшихся в заложниках в Иране. А вот Трампу, очевидно, "медового месяца" не стоит ждать совсем.

Трамп против "кучи мусора"

Нынешний глава американского государства оказывался в центре скандалов из-за общения с прессой ещё в ходе избирательной кампании. С некоторыми журналистами, например, с ведущей теледебатов на Fox News Мегин Келли, в отношении которой Трамп позволял сексистские высказывания, у миллиардера давняя история противостояния. На одних из дебатов Келли задала Трампу вопрос о его отношении к женщинам. Келли также напомнила ему о прошлых высказываниях против свободного ношения автоматического оружия и в поддержку абортов, что идет вразрез с настроениями большей части республиканцев. После этого миллиардер многократно оскорблял Келли, за что подвергся всеобщему осуждению. Позднее Келли заявила, что Трамп пытался повлиять на освещение журналистами его кампании с помощью подарков.

Первоначально свою первую пресс-конференцию после избрания Трамп планировал провести в середине декабря, однако затем отменил ее. В итоге первое общение с прессой, состоявшееся в среду, прошло на повышенных тонах, некоторым журналистам Трамп так и не позволил задать вопрос.

В ходе пресс-конференции он назвал репортера CNN производителем фейковых новостей, а сам телеканал — ужасной организацией. Репортер несколько раз пытался задать избранному президенту уточняющий вопрос, но Трамп демонстративно игнорировал его.

"Я не буду вам давать вопрос. Вы — фейковые новости", — заявил Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет.

К слову, Трамп уже не в первый раз обвиняет CNN во лжи. Так в декабре он опроверг информацию телеканала о том, что он будет работать над реалити-шоу "Ученик" (Celebrity Apprentice). До этого Трамп высмеял CNN и NBC News за освещение очередного обострения отношений России и США.

На своей первой пресс-конференции Трамп обрушился с критикой и на другие СМИ, в частности, на сайт BuzzFeed за то, что те публиковали анонимные материалы, призванные скомпрометировать его. Этот ресурс Трамп обозвал "кучей мусора" и "очень нечестными людьми".

По его словам, сайт BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него. "Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся", — заявил Трамп. Позднее в своем Twitter он написал, что на первой крупной пресс-конференции присутствовали СМИ, распространяющие недостоверную информацию.

"Сегодня была замечательная пресс-конференция в Trump Tower. Несколько организаций, распространяющих дезинформацию, присутствовали там, но на самом деле люди понимают то, что происходит", — написал он.

СМИ наносят ответный удар

СМИ, о которых столь нелицеприятно отозвался новый президент США, попытались оправдаться. Телекомпания CNN заявила, что приняла сознательное решение не публиковать компромат на избранного президента США Дональда Трампа, и потребовала от советников будущего президента указать на конкретные ошибки телеканала. Заявление сделано сразу после того, как Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке назвал CNN "фейковыми новостями".

"Решение CNN опубликовать репортаж с аккуратно подобранными источниками о том, как работает наше правительство, полностью отличается от решения BuzzFeed опубликовать неподтвержденные меморандумы. Кампания Трампа знает это", — говорится в заявлении телеканала.

"Мы полностью уверены в нашем репортаже", — заявили в телекомпании, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США, которая защищает свободу слова.

"Мы не будем публиковать никакие детали 35-страничного документа (который опубликовал BuzzFeed — ред.), поскольку мы не подтвердили предположения, содержащиеся в нем. Учитывая, что члены команды Трампа так громко критиковали наш репортаж, мы призываем их указать конкретно, что они считают неточным", — говорится в заявлении CNN.

В медиакомпании BuzzFeed к обвинениям Трампа отнеслись с юмором – они организовали распродажу товаров с фразой "никчемная куча мусора", после того как так об информационном ресурсе отозвался будущий глава государства.

На продажу в интернет-магазине BuzzFeed выставлены футболка, мусорное ведро и несколько типов наклеек.

"Моя кошка знаменита благодаря никчемной куче мусора", — значится на одной из наклеек. "Я с гордостью получаю новости из никчемной кучи мусора", — написано на другой. "BuzzFeed", — гласит емкая надпись на ведре для мусора.

Число сувениров ограничено, их продажа завершится в полночь среды по североамериканскому восточному времени (8 утра четверга мск). При этом мусорное ведро и один из типов наклеек были быстро распроданы.

Несколько пользователей оставили ироничные комментарии, обыгрывающие предвыборное обещание Трампа "снова сделать Америку великой": кто-то призывает "снова сделать Америку мусором", кто-то уверен, что такие мусорные ведра как предлагаемое BuzzFeed, "снова сделают мусорные ведра по-настоящему великими". Все вырученные средства пойдут в Комитет защиты журналистов, обещает BuzzFeed.