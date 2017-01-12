Вика Цыганова подарила Меланье Трамп "Душегрейку" из соболя и кашемира
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Певица Вика Цыганова отправила супруге избранного президента США Дональда Трампа Меланье подарок — жакет из соболя и кашемира "Душегрейка", рассказала РИА Новости в четверг певица.
"Этот подарок я сделала супруге президента Трампа чтобы этот жакет под названием "Душегрейка" согревал душу Меланьи в трудные минуты", — сказала Цыганова.
Певица передала жакет представителю "Почты России" в Историческом музее Москвы во время открытия выставки Федора Конюхова "Русский космос", организованной при участии Цыгановой и ее супруга, художника и поэта Вадима.
Она подчеркнула, что некоторые известные бренды объявили бойкот супруге президента Трампа и отказались продавать свою одежду. "В ответ на их бойкот я решила сшить жакет из кашемира и соболя в надежде, что эту "Душегрейку" Меланья оденет во время своего визита в Москву и вообще будет носить его в повседневной жизни", — сказала певица.
Ранее Модельер Софи Теле, на протяжении восьми лет одевавшая первую леди США Мишель Обаму, отказалась от сотрудничества с супругой Дональда Трампа Меланией. Свое решение она объяснила тем, что риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее мужем в ходе президентской кампании, противоречит ценностям, которыми она руководствуемся в жизни.
Первая леди США Мелания Трамп
Новой первой леди США стала 46-летняя фотомодель словенского происхождения, дизайнер ювелирных украшений Мелания Трамп.
На фото: победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп, его супруга Мелания и сын Бэррон Уильям Трамп.
Мелания Трамп активно поддерживала своего супруга во время его президентской кампании: "Муж будет оставаться сосредоточенным на одном: Америка – это красивая страна, которую он очень сильно любит".
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке.
Мелания Трамп (Melania Trump), урожденная Меланья Кнавс (Melanija Knavs), родилась 26 апреля 1970 года в Севнице – регион Посавье, в бывшей Социалистической Федеративной Республике Югославия, ныне Словения.
Отец будущей первой леди США – Виктор Кнавс – занимался перепродажей подержанных машин. Мать – Амалия – работала на текстильной фабрике.
Сразу после первого курса Мелания бросила учебу в университете по специальности архитектура и дизайн и полностью отдалась модельной карьере, переехав в Милан. Затем она работала в Париже.
С Дональдом Трампом Мелания познакомилась в 1998 году во время одной из вечеринок на Манхэттене. Трамп попросил у модели, которая моложе его на 24 года, номер телефона, но, как пишут многие СМИ, Мелания отказала ему, потому как он был сильно пьян.
Мелания Трамп во время 83-й церемонии вручения премии "Оскар", 2011 год.
В 2010 году Мелания объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна. Когда торговая марка стала узнаваемой, появилась линия косметических средств, презентация которой состоялась на популярном телешоу – проект принадлежал ее супругу.
Ради модельной карьеры Меланья сделала несколько пластических операций, а также в 1996 году изменила свое имя на более звучное для западного уха Мелания Кнаус (Melania Knauss).
Отношения Дональда Трампа и Мелании получили огласку после запуска реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Мелании вместе с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где он сообщил "о любви всей своей жизни".
20 марта 2006 года у пары родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа.
На фото: Дональд Трамп, его жена Мелания и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США, 2007 год.
Выступление Мелании Трамп стало центральным событием на Национальном съезде Республиканской партии в Кливленде.
В 2004 году Дональд Трамп и Мелания Кнаус обручились. Они поженились 22 января 2005 года в Епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич (Флорида). Пышный прием в честь их свадьбы проходил в усадьбе Трампа в зале площадью 17000 кв. футов.
Фото Мелании печатали на своих обложках такие известные издания, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Также она снялась в картине "Образцовый самец" (2001).