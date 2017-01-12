Вика Цыганова подарила Меланье Трамп "Душегрейку" из соболя и кашемира

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Певица Вика Цыганова отправила супруге избранного президента США Дональда Трампа Меланье подарок — жакет из соболя и кашемира "Душегрейка", рассказала РИА Новости в четверг певица.

"Этот подарок я сделала супруге президента Трампа чтобы этот жакет под названием "Душегрейка" согревал душу Меланьи в трудные минуты", — сказала Цыганова.

Певица передала жакет представителю "Почты России" в Историческом музее Москвы во время открытия выставки Федора Конюхова "Русский космос", организованной при участии Цыгановой и ее супруга, художника и поэта Вадима.

Она подчеркнула, что некоторые известные бренды объявили бойкот супруге президента Трампа и отказались продавать свою одежду. "В ответ на их бойкот я решила сшить жакет из кашемира и соболя в надежде, что эту "Душегрейку" Меланья оденет во время своего визита в Москву и вообще будет носить его в повседневной жизни", — сказала певица.

Ранее Модельер Софи Теле, на протяжении восьми лет одевавшая первую леди США Мишель Обаму, отказалась от сотрудничества с супругой Дональда Трампа Меланией. Свое решение она объяснила тем, что риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее мужем в ходе президентской кампании, противоречит ценностям, которыми она руководствуемся в жизни.