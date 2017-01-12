Песков прокомментировал слова об угрозе "пакета Яровой" развитию на планете

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Высказывание американского фонда информационных технологий и инноваций (ITIF) о том, что "пакет Яровой" — "одна из главных угроз инновационному развитию на планете" очень громкое и должно быть чем-то аргументировано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это такие очень громкие высказывания и должны все-таки чем-то быть аргументированы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой пакета поправок.

Президент РФ в июле 2016 года подписал пакет антитеррористических законов, который обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписки пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.