Индия в следующие 10 лет потратит $250 млрд на оборонные закупки

ГАНДИНАГАР (Индия), 12 янв — РИА Новости, Инсаф Басиров. Правительство Индии в следующие десять лет потратит 250 миллиардов долларов на оборонные закупки, заявил глава департамента оборонных закупок минобороны Ашок Кумар Гупта.

"Индия находится в процессе модернизации своих вооруженных сил. По оценкам, в следующие десять лет на закупку вооружений будет потрачено 250 миллиардов долларов", — заявил он, выступая на саммите "Энергичный Гуджарат", который проходит в Индии.

При этом он почеркнул, что правительство нацелено на то, чтобы все больше контрактов заключались с национальными производителями.

"Мы выработали стратегию, которая нацелена на достижение самодостаточности в проектировании, разработке и производстве оборонного оборудования, вооруженных систем и платформ, необходимых для наших Вооруженных сил как можно быстрее, поощряя участие частного сектора", — отметил он.

По его словам, все больше национальных поставщиков будут получать заказы, а иностранным поставщикам оригинального продукта придется "внедряться" на индийский рынок.

"Поскольку Индия — это большой рынок. Если для удовлетворения внутреннего спроса потребуются зарубежные производители, то им придется скооперироваться с индийской промышленностью — будь то в форме совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках с последующим производством или передаче технологий через совместное предприятия, или они могут создать свою промышленную базу здесь", — пояснил он.