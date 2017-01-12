Индия в следующие 10 лет потратит $250 млрд на оборонные закупки

ГАНДИНАГАР (Индия), 12 янв — РИА Новости, Инсаф Басиров. Правительство Индии в следующие десять лет потратит 250 миллиардов долларов на оборонные закупки, заявил глава департамента оборонных закупок минобороны Ашок Кумар Гупта.
При этом он почеркнул, что правительство нацелено на то, чтобы все больше контрактов заключались с национальными производителями.
"Мы выработали стратегию, которая нацелена на достижение самодостаточности в проектировании, разработке и производстве оборонного оборудования, вооруженных систем и платформ, необходимых для наших Вооруженных сил как можно быстрее, поощряя участие частного сектора", — отметил он.
По его словам, все больше национальных поставщиков будут получать заказы, а иностранным поставщикам оригинального продукта придется "внедряться" на индийский рынок.
"Поскольку Индия — это большой рынок. Если для удовлетворения внутреннего спроса потребуются зарубежные производители, то им придется скооперироваться с индийской промышленностью — будь то в форме совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках с последующим производством или передаче технологий через совместное предприятия, или они могут создать свою промышленную базу здесь", — пояснил он.