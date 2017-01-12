Памятник полякам в Львовской области был поврежден в результате взрыва

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Памятный знак погибшим во время войны от рук украинских националистов полякам в Львовской области был поврежден в результате взрыва, сообщил в четверг заместитель начальника областного управления Национальной полиции Украины Николай Самарчук.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что крест, являвшийся частью мемориала в память о погибших поляках, разрушен. Неизвестные также покрасили доски со списками имен погибших в цвета национального украинского флага и флага Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), на одной из плит нарисованы нацистские знаки. Варшава направила МИД Украины ноту протеста с требованием наказания виновных. Киев назвал произошедшее провокацией. Возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства — об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию", — приводит слова Самарчука пресс-служба полиции.

Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году. Тогда украинские националисты убили, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.