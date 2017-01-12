ШОС активизировала контакты с правоохранительными органами Индонезии

ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и правоохранительные органы Индонезии активизировали контакты в совместной борьбе с терроризмом, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе РАТС.

"РАТС ШОС и правоохранительные органы Индонезии достигли договоренности о создании правовой основы сотрудничества с целью взаимодействия по борьбе с терроризмом", — сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, будет налажено практическое взаимодействие представителей РАТС с Национальным агентством по противодействию терроризму (НАПТ) Индонезии, а также национальной полицией этой страны.

Представители РАТС ШОС и НАПТ в конце 2016 года провели встречу в Джакарте, где обсудили ход подготовки подписания меморандума о взаимопонимании между двумя структурами в ближайшее время в Ташкенте, сообщили в пресс-службе РАТС.

РАТС в последнее время активизировал контакты с антитеррористическими структурами в регионе Юго-Восточной Азии. В частности, достигнуты договоренности о создании правовой базы сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), АСЕАНПОЛ (Ассоциация национальных полиций стран АСЕАН) и министерством обороны Шри-Ланки.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.

Индонезия не раз становилась в последние годы мишенью террористов. Последний крупный теракт был совершен в центре столицы Джакарты в январе 2015 года, всего погибли восемь человек, включая четверых террористов. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство" (запрещена в Индонезии, России, США и других странах).