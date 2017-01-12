Песков назвал глупостью заявления о причастности России к хакерским атакам

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская сторона считает полной глупостью заявления о причастности РФ к хакерским атакам, многие из утверждений являются фальсификацией и непроверенной информацией, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы уже, я не знаю, сколько десятков раз и на каких уровнях только не повторяли, что мы категорически отрицаем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи, считаем это полной глупостью. Многие утверждения на этот счет мы считаем фальшивкой и непрофессиональной информацией", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько Кремль обеспокоен заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о якобы хакерских атаках России на США и о возможном ухудшении отношений двух стран.

Он добавил, что эта тема "уже превратилась в настоящую истерику, а, как мы знаем, собственно, во время истерики искать какие-то рациональные зерна не представляется возможным, здесь нужно дождаться, когда истерика завершится".

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".