МИД Индии заставил убрать из продажи коврики с флагом страны на Amazon

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американская корпорация Amazon попросила свое канадское подразделение убрать из продажи все коврики, на которых изображен индийский флаг, после обращения министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж, сообщает издание Hindustan Times.

"Мы убрали все товары с сайта", — приводит издание слова представителя Amazon. Она не уточнила, направил ли интернет-магазин извинения, на которых настаивала Сварадж.

Ранее глава индийского МИД обратила внимание на коврики с индийским флагом в продаже канадского Amazon. "Amazon должен направить безусловные извинения и убрать все товары, оскорбляющие наш флаг", — приводит издание запись Сварадж в Twitter. Ее ответ последовал за обращением другого пользователя Twitter, который написал: "Amazon Канада должен быть осужден и предупрежден о том, что не стоит продавать половики для ног с индийским (флагом). Пожалуйста, примите меры".