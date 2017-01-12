Ведущий Fox News рассказал о "катастрофическом наследии" Обамы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Барак Обама за "хвастливым" прощанием не смог скрыть свое "катастрофическое наследие", считает ведущий Fox News Шон Хэннети.

"Большую часть своей прощальной речи президент Обама хвалился своими успехами, однако факты рисуют совсем другую картину", — утверждает он.

Это касается как внутренней политики, так и внешней.

Среди внутреннеполитических проблем Хэннети назвал, в частности, реформу здравоохранения Obamacare, из-за которой многие американцы не смогли сохранить страховые программы и лишились возможности ходить к врачам, к которым привыкли.

Кроме того, ведущий обратил внимание на самые низкие с 40-х годов темпы восстановления экономики, торговый дефицит в размере 732 миллиардов долларов, а также госдолг, который к концу президентства Обамы составит почти 20 триллионов долларов.

Хэннети напомнил: в 2008 году Обама, будучи кандидатом в президенты, называл "непатриотичным" увеличение госдолга Джорджем Бушем-младшим на четыре триллиона долларов. Однако после этого за восемь лет его президентства госдолг вырос еще на девять триллионов.

Что касается внешней политики, тут ведущий Fox News критикует в основном действия Обамы и его администрации на Ближнем Востоке. В частности, он недоволен ядерной сделкой с Ираном, продажей оружия Египту при президенте-исламисте Мухаммеде Мурси, а также тем, что нынешний президент США "ничего не сделал", когда сирийский лидер Башар Асад якобы "пересек черту" и применил химическое оружие.

При этом Хэннети критикует Обаму за его "помощь" в свержении Муаммара Каддафи, потеряв которого, Ливия превратилась в "рассадник террористов" для группировки "Исламское государство" (запрещена на территории России — ред.).

Само ИГ Обама не воспринимал в серьез: в 2014 году он сравнил группировку со студенческой футбольной командой, а в 2015 году заявил, что ее удалось "сдержать", буквально за несколько часов до терактов в Париже, в ходе которых погибло более ста человек.

"Нет никаких сомнений в том, что наследие президента Обамы — это серьезный урон для страны. Хорошая новость заключается в том, что через десять дней мы обретем нового президента в лице Дональда Трампа", — подводит итог Хэннети.