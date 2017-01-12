Пан Ги Мун высказался за укрепление отношений Сеула с соседями и США

ТОКИО, 12 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказался за укрепление отношений Южной Кореи с Россией и другими соседними странами для обеспечения безопасности на Корейском полуострове, в том числе решения ядерной проблемы КНДР.

"В частности, для решения северокорейской ядерной проблемы надо укреплять отношения с США и соседними странами — Россией, Китаем, Японией", — сказал Пан Ги Мун в эфире телеканала YTN, вернувшись в четверг из Нью-Йорка после 10 лет работы генеральным секретарем ООН.

Хотя сам Пан Ги Мун не заявил открыто о своих конкретных планах, в Южной Корее его многие видят возможным кандидатом на пост нового президента страны. Это предположение подкрепляют пространные заявления бывшего генсека ООН о том, что он намерен посвятить себя сплочению расколотого южнокорейского общества на фоне недавнего политического скандала, который привел к импичменту президента Пак Кын Хе.

Вместе с тем, одна из основополагающих резолюций Генассамблеи ООН рекомендует бывшим генеральным секретарям всемирной организации воздерживаться от занятия ответственных государственных постов.

Выборы президента в Южной Корее могут состояться летом этого года, если Конституционный суд страны утвердит импичмент отстраненной временно от власти Пак Кын Хе. Тогда выборы будут досрочными, поскольку в противном случае они состоялись бы в декабре 2017 года, а срок полномочий Пак Кын Хе заканчивался в феврале 2018 года.