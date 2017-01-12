Пан Ги Мун заявил о стремлении объединить расколотое южнокорейское общество

ТОКИО, 12 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что стремится объединить расколотое южнокорейское общество на фоне недавнего коррупционного скандала, обернувшегося импичментом для президента страны Пак Кын Хе.

"Поляризацию общества, столкновение идеалов, регионов и поколений надо прекратить. Необходимо непременно достичь консолидации народа", — приводит слова Пан Ги Муна южнокорейское агентство Рёнхап

Пан Ги Мун, которого многие видят в Южной Корее возможным кандидатом на пост нового президента страны, пока не раскрыл своих дальнейших планов, но сказал, что использует опыт генерального секретаря ООН для создания "более светлого будущего для молодежи".

Вопрос о возможном выдвижении кандидатуры Пан Ги Муна на пост президента возник на фоне импичмента Пак Кын Хе, приближенная которой по имени Цой Сун Силь обвиняется в злоупотреблении связями с президентом в корыстных целях и активном вмешательстве в дела государства.

Одна из основополагающих резолюций Генассамблеи ООН рекомендует бывшим генеральным секретарям всемирной организации воздерживаться от занятия ответственных государственных постов.

Выборы президента в Южной Корее могут состояться летом этого года, если Конституционный суд страны утвердит импичмент отстраненной временно от власти Пак Кын Хе. Тогда выборы будут досрочными, поскольку в противном случае они состоялись бы в декабре 2017 года, а срок полномочий Пак Кын Хе заканчивался в феврале 2018 года.