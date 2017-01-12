Во Франции освободили четырех подозреваемых по делу об ограблении Кардашьян

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Полиция Франции освободила еще четверых подозреваемых, задержанных в рамках расследования ограбления звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян в Париже, под стражей остаются 10 подозреваемых, передает телеканал BFM TV.

Четверых задержанных – троих мужчин и женщину отпустили в ночь на четверг, говорится в сообщении. Остальные задержанные ранее могут находиться под стражей до 96 часов или по решению судьи.

Из десяти оставшихся под стражей некоторые признали, что напрямую участвовали в ограблении, сообщил в четверг агентству Франс Пресс судебный источник.

Во вторник полиция отпустила четверых ранее задержанных по этому делу, в том числе водителя Кардашьян.

Операция французской полиции по задержанию подозреваемых прошла в понедельник. Предполагаемым организатором налета является выходец из алжирской Кабилии.

Ограбление Кардашьян произошло в ночь со 2 на 3 октября в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона. В налете участвовали пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявила, что звезда не пострадала, но находилась в сильном шоке.