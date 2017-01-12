Во Франции освободили четырех подозреваемых по делу об ограблении Кардашьян
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Полиция Франции освободила еще четверых подозреваемых, задержанных в рамках расследования ограбления звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян в Париже, под стражей остаются 10 подозреваемых, передает телеканал BFM TV.
Четверых задержанных – троих мужчин и женщину отпустили в ночь на четверг, говорится в сообщении. Остальные задержанные ранее могут находиться под стражей до 96 часов или по решению судьи.
Из десяти оставшихся под стражей некоторые признали, что напрямую участвовали в ограблении, сообщил в четверг агентству Франс Пресс судебный источник.
Во вторник полиция отпустила четверых ранее задержанных по этому делу, в том числе водителя Кардашьян.
Операция французской полиции по задержанию подозреваемых прошла в понедельник. Предполагаемым организатором налета является выходец из алжирской Кабилии.
Ограбление Кардашьян произошло в ночь со 2 на 3 октября в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона. В налете участвовали пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявила, что звезда не пострадала, но находилась в сильном шоке.
Мать семейства Ким Кардашьян
Кардашьян cообщила о своей второй беременности в начале июня. Актриса призналась, что ранее пыталась забеременеть путем искусственного оплодотворения, однако безуспешно. Новая попытка увенчалась успехом.
У пары уже есть дочь Норт Уэст, которая появилась на свет в июне 2013 года.
Родившаяся в Армении 34-летняя Ким Кардашьян и 37-летний Канье Уэст состоят в отношениях с 2012 года. В октябре 2013 года они обручились, в мае 2014 года в Италии прошла свадебная церемония звездной пары.
Ранее Кардашьян неоднократно заявляла о намерении родить еще одного ребенка.
Звездная пара пока не сообщила, какое имя получил новорожденный.
Ким Кардашьян с дочерью и Бейонсе на презентации линии одежды Канье Уэста, февраль 2015 года.
Канье Уэст стал третьим мужем Кардашьян. Ранее Ким была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом и за нападающим баскетбольной команды "Нью-Джерси Нетс" Крисом Хамфрисом.
13 апреля 2015 года Ким Кардашьян и Канье Уэст прибыли в Иерусалим, чтобы крестить свою двухлетнюю дочь Норт. Крещение состоялось в приделе Святого Иоанна Богослова, в армянском квартале Иерусалима.
Ким Кардашьян и Канье Уэст после просмотра коллекции Givenchy весна/лето 2016 во время Нью-Йоркской недели моды.
Ким Кардашьян предпочитает всегда быть в центре внимания и знает, как это сделать. Каждое появление на публике актриса превращает в шоу.