Турция устанавливает системы распознавания лиц на границах

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Турецкие власти устанавливают системы распознавания лиц для повышения уровня безопасности на турецких приграничных КПП, заявил министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи.
"Кроме того, фотографии лиц, пересекающих границу, вносятся в совместную с Главным управлением полиции базу данных, что создает основу для привлечения к ответственности преступников в будущем, более эффективной борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, в том числе оружия и наркотиков, торговлей людьми", — добавил он.
По его словам, новая система распознавания лиц уже установлена на 11 КПП на границе Турции с Ираном, Ираком и Сирией.