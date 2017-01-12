В Таджикистане предостерегли российских мигрантов от вербовщиков ИГ

ДУШАНБЕ, 12 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Транспортный прокурор Таджикистана Абдурашид Гулматшо предостерег трудовых мигрантов от эмиссаров экстремистских организаций, которые вербуют их в России для отправки на Ближний Восток.

По его словам, порядка 80-90% завербованных таджикистанцев отправляются воевать в Сирию и Ирак с территории РФ. "Многие граждане Таджикистана попали в сети эмиссаров экстремистских организаций, вербующих молодых людей и отправляющих их на "священную" войну с "неверными" в арабские страны, в России", — сказал он в четверг на встрече с сотрудниками авиакомпании "Таджик Эйр".

Прокурор призвал родителей придать большое значение образованию детей, чтобы они впоследствии не стали жертвами различных экстремистских группировок. По его словам, анализ, проведенный Генпрокуратурой в конце минувшего года, показал, что почти все осужденные за участие в боевых действиях граждане Таджикистана были завербованы во время нахождения в трудовой миграции в России.

"Многие родители отправляют своих детей на заработки в Россию и другие страны, как только они заканчивают среднюю школу. Большинство из них не имеют нормального, сложившегося мировоззрения и не владеют языком на элементарном уровне. Поэтому некоторые от безысходности присоединяются к экстремистам, отправляясь на войны в арабские страны", — отметил прокурор.

Он выразил мнение, что в войнах, которые сейчас ведутся, заинтересованы отдельные государства и террористические группировки. "А наши дети являются куклами-марионетками в руках таких стран и группировок", — сказал Гулматшо.

По данным генеральной прокуратуры республики, в рядах террористических организаций в странах Ближнего Востока воюют свыше 1,2 тысячи граждан Таджикистана.