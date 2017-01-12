В Китае ответили на обвинения Трампа в кибератаках

ПЕКИН, 12 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай выступает против любых форм кибератак, призывает другие страны, включая США, к сотрудничеству, а не "указывать пальцем друга на друга", заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя вопрос о том, как Китай воспринимает заявление избранного президента США.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп на своей пресс-конференции фактически согласился со спецслужбами США, которые обвинили РФ в кибератаках, отметив, что взломы в США осуществляют все, включая Китай, Россию и "другие страны и люди".

"Правительство Китая против любых форм кибератак, мы привержены вопросу сотрудничества с другими странами и совместному поддержанию и защите киберпространства. Китай и США имеют механизм на высоком уровне для подобных вопросов", — заявил Лу Кан.

"Мы считаем, что стоит придерживаться возможности для сотрудничества, нежели указывать пальцем друг на друга", — добавил Лу Кан.