В Бельгии предъявили обвинения подозреваемым в связи с терактами в Париже

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Двум новым подозреваемым в связи с терактами ноября 2015 года в Париже предъявлены обвинения в Бельгии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на бельгийскую прокуратуру.

Сообщается, что Фарид К. и Мериэм И.Б. "подозреваются в том, что предоставили Халиду эль-Бакрауи фальшивые документы, которые использовались в ходе подготовки к терактам в Париже".

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта. В роли смертников выступили Ибрагим эль-Бакрауи и Наджим Лаашрауи. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". Бомбу в действие привел брат Ибрагима эль-Бакрауи – Халид. Сообщник смертников Мохаммед Абрини, который по каким-то причинам не стал совершать самоподрыв, был арестован 8 апреля. В результате терактов в Брюсселе погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).