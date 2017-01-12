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В мире

Эксперт считает слова Тиллерсона о Крыме "фигурой речи"

12:3612.01.2017
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Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017/ Saul Loeb

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможном признании США воссоединения Крыма с Россией является лишь фигурой речи, считает эксперт Российского совета по международным делам, ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Депутат ГД считает, что слова Тиллерсона о России рассчитаны на сенат
В среду Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины.

"Это не более чем фигура речи, потому что он (Тиллерсон) прекрасно понимает, как и мы, что никогда Украина на обозримую историческую перспективу не снимет претензии по Крыму", — сказал Фененко РИА Новости.

Михаил Емельянов. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы прокомментировал заявления Тиллерсона о России
Эксперт отметил, что такое заявление является замечательным отказом от "всех намеков, которые американцы якобы делали в ходе предвыборной кампании".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Глава американской ExxonMobil Рекс Тиллерсон приехал в министерство энергетики РФ
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Мнение: негативное заявление Тиллерсона по поводу России - это тактика
Фененко назвал "популистским заявлением" предложение Тиллерсона развивать поставки из США в Европу, чтобы страны ЕС "не были заложниками" энергопоставок из России.

"У них пока нет ни портов соответствующих, терминалов для погрузки, нет даже инфраструктуры для подачи газа в эти порты, нет соответствующих портов с терминалами на территории стран Западной Европы, нет соответствующего флота танкеров ни у той, ни у другой стороны", — сказал аналитик.

Он отметил, что в таком случае развитие энергопоставок из США в ЕС может занять 10-15 лет.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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