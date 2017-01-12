Эксперт считает слова Тиллерсона о Крыме "фигурой речи"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможном признании США воссоединения Крыма с Россией является лишь фигурой речи, считает эксперт Российского совета по международным делам, ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.
"Это не более чем фигура речи, потому что он (Тиллерсон) прекрасно понимает, как и мы, что никогда Украина на обозримую историческую перспективу не снимет претензии по Крыму", — сказал Фененко РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"У них пока нет ни портов соответствующих, терминалов для погрузки, нет даже инфраструктуры для подачи газа в эти порты, нет соответствующих портов с терминалами на территории стран Западной Европы, нет соответствующего флота танкеров ни у той, ни у другой стороны", — сказал аналитик.
Он отметил, что в таком случае развитие энергопоставок из США в ЕС может занять 10-15 лет.
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