Эксперт считает слова Тиллерсона о Крыме "фигурой речи"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможном признании США воссоединения Крыма с Россией является лишь фигурой речи, считает эксперт Российского совета по международным делам, ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

В среду Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины.

"Это не более чем фигура речи, потому что он (Тиллерсон) прекрасно понимает, как и мы, что никогда Украина на обозримую историческую перспективу не снимет претензии по Крыму", — сказал Фененко РИА Новости.

Эксперт отметил, что такое заявление является замечательным отказом от "всех намеков, которые американцы якобы делали в ходе предвыборной кампании".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Фененко назвал "популистским заявлением" предложение Тиллерсона развивать поставки из США в Европу, чтобы страны ЕС "не были заложниками" энергопоставок из России.

"У них пока нет ни портов соответствующих, терминалов для погрузки, нет даже инфраструктуры для подачи газа в эти порты, нет соответствующих портов с терминалами на территории стран Западной Европы, нет соответствующего флота танкеров ни у той, ни у другой стороны", — сказал аналитик.

Он отметил, что в таком случае развитие энергопоставок из США в ЕС может занять 10-15 лет.

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