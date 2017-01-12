Сенат США проголосовал за отмену реформы здравоохранения Obamacare

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американский сенат проголосовал за начало процесса отмены реформы здравоохранения уходящего президента США Барака Обамы, известной как Obamacare, сообщает агентство Sputnik.
Голоса разделились почти поровну: 51 сенатор проголосовал за отмену программы, 48 высказались против. После голосования сенат даст инструкции комитетам начать составлять закон об отмене Obamacare, отмечает агентство.
По данным Ассошиэйтед Пресс, бюджетные меры для отмены нормативной базы Obamacare начнут принимать не ранее следующего месяца.
"Мы должны действовать быстро, чтобы облегчить ситуацию для американцев", — цитирует агентство сенатора-республиканца Митча Макконнела по итогам голосования.
Закон о реформе был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.
Избранный президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании и после победы на выборах неоднократно заявлял о необходимости замены системы здравоохранения Обамы в связи с ее неэффективностью и высокой ценой для потребителей.