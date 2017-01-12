Сенат США проголосовал за отмену реформы здравоохранения Obamacare

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американский сенат проголосовал за начало процесса отмены реформы здравоохранения уходящего президента США Барака Обамы, известной как Obamacare, сообщает агентство Sputnik.

Голоса разделились почти поровну: 51 сенатор проголосовал за отмену программы, 48 высказались против. После голосования сенат даст инструкции комитетам начать составлять закон об отмене Obamacare, отмечает агентство.

По данным Ассошиэйтед Пресс, бюджетные меры для отмены нормативной базы Obamacare начнут принимать не ранее следующего месяца.

"Мы должны действовать быстро, чтобы облегчить ситуацию для американцев", — цитирует агентство сенатора-республиканца Митча Макконнела по итогам голосования.

Реформа здравоохранения, получившая неформальное название Obamacare, — одно из главных свершений Барака Обамы на посту президента США. Суть реформы заключалась в обязательном приобретении медицинского полиса всеми незастрахованными американцами с субсидиями малоимущим. В своей прощальной речи Обама подчеркнул, что программа эффективна, и заверил, что если кто-то сможет предложить лучший план реформы здравоохранения, он его поддержит.

Закон о реформе был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.

В обществе Obamacare получила противоречивые оценки. Согласно опросам, половина американцев считают, что реформу нужно отменить. При этом около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой программе.

Избранный президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании и после победы на выборах неоднократно заявлял о необходимости замены системы здравоохранения Обамы в связи с ее неэффективностью и высокой ценой для потребителей.