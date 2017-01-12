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В мире

Raiffeisen Research: изменение отношений РФ и США сильно повлияет на Киев

09:1412.01.2017
(обновлено: 13:32 12.01.2017)
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Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017/ Vasily Maximov

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости, Мария Князева. Существенные изменения в российско-американских отношениях чреваты серьезными последствиями для Украины, констатирует в тематическом докладе Raiffeisen Research.

Гора Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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"Какие-либо существенные изменения в отношениях между Россией и США будут иметь серьезные и сложные последствия для внутренней и внешней политики Украины, а также экономики страны, из-за ее зависимости от международной и двусторонней западной финансовой помощи и ключевой роли институтов Запада в реформировании государственных структур страны", — говорится в документе.

При этом аналитики отмечают, что, поскольку новая администрация США начнет действовать только 20 января, сейчас они могут лишь делать предположения относительно будущих ее политических шагов.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Molly Riley
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Результаты президентских выборов в США вызвали опасения, что потенциальное "соглашение" между Вашингтоном и Москвой может привести к снижению американской поддержки стран Восточной Европы. Кроме того, заявления избранного президента Дональда Трампа во время президентской гонки и после выборов, а также некоторые его кадровые назначения вызывают беспокойство на Украине, гласит текст.

С экономической точки зрения, весьма негативным сценарием развития событий стал бы разлад в текущей программе кредитования Украины по линии МВФ в обмен на реформы, расписанной до 2018 года.

В ряде случаев украинским властям едва удавалось поддерживать программу на плаву, поскольку "обоснованные экономические интересы" Киева не дают полностью следовать требованиям МВФ. Так что в решениях Совета управляющих Фонда продолжать поддержку Украины присутствовал до сих пор геополитический подтекст, допускают авторы доклада.

Надежда Савченко с флагом Украины. Архивное фото
© AP Photo/ Efrem Lukatsky
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По их оценке, после смены администрации в Вашингтоне — и с учетом важной роли США в МВФ — украинским властям будет труднее обеспечить продолжение программы МВФ, если ее ключевые условия, такие как борьба с коррупцией и продвижение структурных реформ, не будут выполнены.

Украинские власти могут, конечно, "активизировать свои усилия для успешного выполнения минимальных условий текущей программы", считают аналитики. Но вот что касается реформ на Украине, то если интерес США к их успеху ослабнет, шансы их претворения в жизнь могут снизиться.

Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
© AP Photo/ Damian Dovarganes
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Как явствует из доклада, в европейских столицах уже некоторое время заметна "усталость" от Украины. Если поддержка Киева со стороны США снизится, страны будет "оставлена" ЕС, но авторы "не видят на уровне Евросоюза сильного желания предоставить смелую дополнительную поддержку Украине".

Украинские военнослужащие на позициях в районе Донецка
© AFP 2017/ Genya Savilov
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Так или иначе, основным сценарием развития событий на Украине эксперты все же считают продолжение кредитования со стороны МВФ, более того, они пишут, что шансы получить новый транш в конце января или начале февраля последнее время выросли.

С другой стороны, после избрания Трампа в Киеве активизировались дискуссии по внешней политике, что, возможно, приведет к корректировке украинских позиций в наступившем году, резюмируют специалисты Raiffeisen Research.

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