Raiffeisen Research: изменение отношений РФ и США сильно повлияет на Киев

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости, Мария Князева. Существенные изменения в российско-американских отношениях чреваты серьезными последствиями для Украины, констатирует в тематическом докладе Raiffeisen Research.

"Какие-либо существенные изменения в отношениях между Россией и США будут иметь серьезные и сложные последствия для внутренней и внешней политики Украины, а также экономики страны, из-за ее зависимости от международной и двусторонней западной финансовой помощи и ключевой роли институтов Запада в реформировании государственных структур страны", — говорится в документе.

При этом аналитики отмечают, что, поскольку новая администрация США начнет действовать только 20 января, сейчас они могут лишь делать предположения относительно будущих ее политических шагов.

Результаты президентских выборов в США вызвали опасения, что потенциальное "соглашение" между Вашингтоном и Москвой может привести к снижению американской поддержки стран Восточной Европы. Кроме того, заявления избранного президента Дональда Трампа во время президентской гонки и после выборов, а также некоторые его кадровые назначения вызывают беспокойство на Украине, гласит текст.

С экономической точки зрения, весьма негативным сценарием развития событий стал бы разлад в текущей программе кредитования Украины по линии МВФ в обмен на реформы, расписанной до 2018 года.

В ряде случаев украинским властям едва удавалось поддерживать программу на плаву, поскольку "обоснованные экономические интересы" Киева не дают полностью следовать требованиям МВФ. Так что в решениях Совета управляющих Фонда продолжать поддержку Украины присутствовал до сих пор геополитический подтекст, допускают авторы доклада.

По их оценке, после смены администрации в Вашингтоне — и с учетом важной роли США в МВФ — украинским властям будет труднее обеспечить продолжение программы МВФ, если ее ключевые условия, такие как борьба с коррупцией и продвижение структурных реформ, не будут выполнены.

Украинские власти могут, конечно, "активизировать свои усилия для успешного выполнения минимальных условий текущей программы", считают аналитики. Но вот что касается реформ на Украине, то если интерес США к их успеху ослабнет, шансы их претворения в жизнь могут снизиться.

Как явствует из доклада, в европейских столицах уже некоторое время заметна "усталость" от Украины. Если поддержка Киева со стороны США снизится, страны будет "оставлена" ЕС, но авторы "не видят на уровне Евросоюза сильного желания предоставить смелую дополнительную поддержку Украине".

Так или иначе, основным сценарием развития событий на Украине эксперты все же считают продолжение кредитования со стороны МВФ, более того, они пишут, что шансы получить новый транш в конце января или начале февраля последнее время выросли.

С другой стороны, после избрания Трампа в Киеве активизировались дискуссии по внешней политике, что, возможно, приведет к корректировке украинских позиций в наступившем году, резюмируют специалисты Raiffeisen Research.