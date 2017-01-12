Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Последнее сообщение Барака Обамы в Twitter в качестве президента США набрало максимальное количество лайков и репостов среди всех записей, опубликованных главой государства на страничке в социальной сети.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности творить перемены, а в ваши", — написал уходящий глава государства.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

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Сделать репост последних "президентских" слов Обамы решили свыше 660 тысяч пользователей.

Twitter-аккаунт президента США, на который подписаны 13 миллионов человек, в день инаугурации, которая состоится 20 января, перейдет к избранному главе государства Дональду Трампу.