Греческие Салоники переживают рекордные морозы

АФИНЫ, 12 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Морозы в северной столице Греции Салониках поставили рекорд – холода здесь стоят уже беспрецедентные четыре дня, заявил директор лаборатории метеорологии и климатологии Университета Аристотеля профессор Теодорос Каракостас.

Лаборатория была создана и ведет наблюдения с 1963 года.

"В последний раз низкие температуры в течение всех суток стояли в январе 1963 года. Морозы длились три дня — 23, 24 и 25 января 1963 года, это означает, что и самая высокая температура в те дни была ниже нуля. Сейчас у нас уже четыре дня морозов и, возможно, пойдет пятый день. Так что это очень большой рекорд, и я не думаю, что он скоро будет побит", — сказал ученый в интервью радиостанции "Практорио FM 104,9" Афинского агентства новостей.

Каракостас сообщил также, что самая низкая температура в Салониках была зафиксирована 14 января 1968 года на уровне —12,6 градуса по Цельсию. В последние дни в городе стояли 8-градусные морозы.

Антициклон "Ариадна" в пятницу принес из Сибири небывалые для Греции морозы и снегопады, в некоторых регионах было введено чрезвычайное положение, в частности в Восточной Македонии и Фракии, в Западной Македонии и на некоторых островах, где высота снежного покрова превысила метр.